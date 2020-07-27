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Kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde iki gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç, yol kenarındaki bir su kanalında ölü bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç, yol kenarındaki bir su kanalında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın yolu üzerinde bulunan özel bir kolejin güvenlik personeli, devriye attığı sırada karayolu kenarında bulunan su kanalında bir şahsın hareketsiz yattığını fark etti. Görevlinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde cesedin bulunduğu noktada inceleme yaptı. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın, vücudunun farklı noktalarında darp izlerine benzer bulguların olduğu ifade edildi. Araştırmalar sonucu, ölen kişinin 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Türkdoğan olduğu anlaşıldı.

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