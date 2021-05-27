Kaymakam Çakıcı: "Pandemi rakamlarında Çeşme'de olumlu gelişmeler var"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir genelinde vakalarda düşüş olduğunu ifade ederek, Çeşme verileriyle ilgili ise "Çeşme'mizin verilerinde ise çok daha olumlu gelişmeler var. Maske ve mesafe şartlarını gözetebilirsek güzel bir turizm sezonu bizleri bekliyor" dedi.

İzmir'deki vaka sayıları, Sağlık Bakanlığının son açıklanan verilerine göre düştü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, vaka sayılarıyla ilgili Çeşme'de çok daha olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı. Çakıcı, "İzmir genelinde pandemi rakamlarının düştüğünü gözlemliyoruz. Çeşme'mizin verilerinde ise çok daha olumlu gelişmeler var. Maske ve mesafe şartlarını gözetebilirsek güzel bir turizm sezonu bizleri bekliyor. Güvenli ve sağlıklı bir turizm için yaz boyu 24 saat nöbette olacağız" dedi.