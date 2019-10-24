Kaymakam Genel, "Az Daha Çoktur" isimli kitabını imzaladı

Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Kitap Günleri etkinliğinde "Az Daha Çoktur" isimli kitabını imzaladı.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel, ilk kez organize edilen Bornova Kitap Günleri etkinliği kapsamında, "Az Daha Çoktur" adlı kitabı için imza günü düzenledi. Kaymakam Genel'in imza günü etkinliği yoğun ilgi görürken, Genel, bin kişinin katıldığı etkinlikte imza dağıttı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da programa katılanlar arasındaydı. İduğ, "Bizim kelime haznemiz şimdiki gençlerin iki katı. Bugünkü gençler 150 kelime konuşuyorsa, biz 300 kelime konuşuyoruz. Bunun da sebebi kitaptır. Türkiye'de 365 günde kitap okunma ortalaması sadece 10 saat. Biz belediye olarak Kitap Günleri etkinliğini geleneksel hale getirmeye çalışacağız" dedi.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise şöyle konuştu:

"Ben yazar değilim, yazanım. Yazarlık daha profesyonel bir iş. Batılılar 'az, çoktur' diyorlar. Biz de diyoruz ki; 'Az daha çoktur.' Okumak lazım, hatta yazmak da lazım. Kültürün, bilginin kaynağı kitaptır. Başka şekillerde bilgili olamazsınız. Kitabım çok okunmuyor; ama okuyanlar da beğeniyor. Mesela 4 kere okuyan bir arkadaşımız var. Kitabı dünyadan abiden göçüp gidersek diye bir iz bırakmak için yazdım. Bir yüzlerce yıl sonra bile okunabilsin diye yazdım. Kitabı yazarken evrensel değerleri esas almaya gayret ettim" ifadelerini kullandı.