Kaymakam Tanrıseven'den Tirelilere maç çağrısı

Hasan Tanrıseven, Tire 1922 ile Nevşehirspor arasındaki play-off maçı öncesi, "Sorunları kenara bırakıp Tire 1922 Spor'a tam destek verelim" dedi.

3. Lig 1. grupta mücadelesini sürdüren Tire 1922, geçtiğimiz hafta oynadığı play-off karşılaşmasında rakibi Nevşehirspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda oynanan karşılaşmada önemli bir avantaj yakalayan Tire 1922, bu hafta kendi evinde Nevşehirspor ile rövanş maçına çıkacak. Kendi evinde mutlak galibiyeti hedefleyen kırmızı beyazlı takım, Nevşehirspor'u eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.

15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda saat 18:00'de oynanacak olan Tire 1922 - Nevşehir maçı öncesi Tire 1922 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve takım kaptanı Gökhan Erdöl, HAsan Tanrıseven'i makamında ziyaret etti.

Tire 1922 teknik patronu Uğur Balcıoğlu, son hazırlıklar ile ilgili Kaymakam Tanrıseven'e bilgi verdi. Balcıoğlu şunları söyledi:

"Bizler takım olarak Nevşehir maçına hazırız. Sıkıntıları ve problemleri bir kenara koyduk. Tek eksiğimiz var o da taraftar. İnşallah bu maç Tire Stadyumu dolar taşar ve taraftar baskısı da gücümüze eklenir ve biz maçı daha rahat alırız" dedi.

Tire 1922 Spor'un Kaptanı Gökhan Erdöl de, “Kaymakamımız spor camiasının içinden gelen bir idareci. Kaymakamımızın, Diyarbakırspor ve Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği var. Takımımıza da manevi desteği vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın son durumu hakkında Tire 1922 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve kaptan Gökhan'dan takım ile ilgili son bilgileri alan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de, Tireli vatandaşlara maç çağrısı yaptı. Tanrıseven, "Nevşehir maçında deplasmanda önemli bir avantaj elde ettik. Şimdi yapılacak tek şey var; çıkıp oynamak. Bu şehir 45 yıl önce 2. Lig'de ter dökmüş. 45 yıl aranın ardından tekrar 2. Lig'e çok yakınız. Ben inanıyorum ki bu takım bunu başarır. Şuan şampiyonluğa ulaşmamıza sadece bir viraj kaldı. Bu virajı Tireliler olarak gelin hep beraber aşalım. 2. Lig bize çok yakın. Herkes kafasındaki soru işaretini bu maç bir kenara bırakıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bir araya gelsin. İki saat takımımızı destekleyelim ve şampiyonluğa giden yolda bir ve beraber olalım. Bütün Tirelileri çarşamba günü saat 18:00'de maça davet ediyorum" diye aktardı.