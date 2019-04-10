İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaymakamdan Başkan Gümrükçü'ye iadei ziyaret

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, görevine başlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye iadei ziyarette bulundu.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, görevine başlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye iadei ziyarette bulundu.


Çiğli Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Çıtak, Başkan Gümrükçü'ye çiçek takdim etti. Yeni dönemde Başkan Gümrükçü'ye başarılar dileyen Çıtak, “Çiğlimiz hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Belediye başkanlığı yapacağınız yeni dönemde sizlere başarılar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Utku Gümrükçü de, “Çiğli'nin her noktasına eşit hizmet götürmek için yola çıktık. 26 mahallemizde belediyemizin birimlerini kuracağız. Gülümseyen Çiğli anlayışıyla her yurttaşımıza ulaşacağız. Halkımızla birlikte ilçemiz için üreteceğiz ve çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.