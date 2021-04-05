Kaymakçı Kalkınma Kooperatifinden tarım market

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde faaliyet yürüten Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi, tarım market açıyor.

Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi, tarım araç ve gereçlerinin yanı sıra tohum, gübre ve ilaç satışının yapılacağı tarım marketi açmak için harekete geçti. Marketin önümüzdeki hafta açılışı yapılacağı ifade edilirken, Kooperatif Başkanı Raşit Tatlı, "Markette çiftçiyi ilgilendiren A'dan Z'ye her şey bulunacak" dedi.

Tatlı, "Tarım ve hayvancılık ile uğraşan küçük üretici zor durumda. Maliyetler sürekli artarken, ürün satış fiyatları yerinde sayıyor. Kooperatif olarak çiftçimize destek olmak üzere market açmaya karar verdik. Marketimizde, tarım araç gereçlerinin yanı sıra tohum, gübre ve ilaç satışı da yapacağız" şeklinde konuştu.