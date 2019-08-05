İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakçı'da Binali Yıldırım'a sevgi seli

İzmir ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren 28.

Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, özellikle seçim dönemlerinde sık sık ziyaret ettiği Ödemiş Kaymakçı'da sevgi seli ile karşılandı.


İzmir'de ziyaretlerini sürdüren 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kiraz ilçesine giderken kendisini yolda bekleyen Ödemişli vatandaşları görünce aracından inerek onlarla sohbet etti. Yıldırım, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yıldırım daha sonra sık sık gitti Ödemiş Kaymakçı'ya uğradı. Davul zurna ile karşılanan Yıldırım, köy kahvesinde kendisine ikram edilen meyveleri yedi, vatandaşlarla sohbet etti ve çocukları sevdi. Türkiye'de artık Kaymakçı'yı tanımayan kimsenin kalmadığını söyleyen Yıldırım, gençlerin "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganına ise "Bayram üstü yılların kralı olmaz kuralı olur" yanıtını verdi.


Yıldırım daha sonra Mayıs ayında Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği GATA'da tedavi görürken şehit olan topçu er Emre Okan'ın Kiraz'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.