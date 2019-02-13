Kaynağından sofraya "el değmeden"

Damacanaların temizliği 6 aşamalı iç yıkama hattında gerçekleştirilirken, suyun kaynağından itibaren tüm yolculuğu SCADA sistemiyle denetleniyor.

Çeşmelerden 24 saat içilebilir nitelikte sağlıklı su akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dileyenlerin evlerine de uygun fiyatla kaliteli, sağlıklı ve lezzetli kaynak suyu ulaştırmaya devam ediyor. 2017 yılında Bornova Homeros Vadisinde yer alan Bedesten ve Deli Sülaymanlı kaynak sularını Çamiçi köyünde toplayarak borularla Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisine ulaştıran İZSU, saatte bin 500 damacana kapasite ile 19 litrelik polikarbon damacana dolumu yapıyor. Bu lezzetli kaynak suları, yine İzmir Büyükşehir Belediye şirketlerinden Grand Plaza tarafından evlere ve işyerlerine ulaştırılıyor. “İzmir Su” markasıyla Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Narlıdere, Çiğli, Konak, Gaziemir, Güzelbahçe, Menemen ve Karabağlar olmak üzere toplam 12 ilçede bulunan bayiler aracılığı ile İzmir halkına ulaştırılan Homeros suyu, yumuşaklığı ve lezzeti ile büyük beğeni topluyor.

Sağlıklı ve lezzetli

Kaynaktan gelen sular, filtrelerden geçirildikten sonra hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, ozonlama yapılarak ve el değmeden otomatik şişeleniyor. Dünya Sağlık Örgütünün ve Avrupa Birliğinin (AB) belirlediği hijyen ve teknikte “el değmeden” çalıştırılan tesiste damacanalar ise “6 aşamalı” iç yıkama işleminden geçiriliyor. Dış yıkama bölümünde makine aracılığıyla, el değmeden temizlenen damacanalar, 6 aşamalı iç yıkama hattına alınıyor. Ön yıkama, yıkama, dezenfektanla temizlik, durulama ve son durulma aşamalarının ardından kapaklama, emniyet bandı ve ısı tüneli aşamaları gerçekleştiriliyor. En sağlıklı biçimde doldurulan damacanalar, kapak üzerine üretim, son tüketim ve son kullanım tarihi ve seri numarası basılarak dağıtıma hazır hale getiriliyor. Hijyen ve teknik olarak İzmir'e örnek olan tesis, Dünya Sağlık Örgütü, AB direktifleri ve Sağlık Bakanlığının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” kriterlerine uygun hizmet veriyor.

Merkezi sistem kontrol

Bir kimya ve bir gıda mühendisi olmak üzere 17 personelin görev yaptığı tesiste, kaynak suyunun günlük olarak tahlilinin yapıldığı laboratuvar da bulunuyor. Laboratuvarda suyun kimyasal, mikrobiyolojik değerlerine her gün bakılıyor. Ayrıca kaynak suyunun kaynak noktasından ve tesise girişi öncesi de belirli aralıklarla numuneler alınarak tahlil ediliyor. Hijyene azami önem verilen tesise personelin giriş yapabilmesi için öncelikle ellerini yıkaması, ardından otomatik olarak çalışan dezenfektana tutması gerekiyor. Galoş, maske ve bone takmak zorunlu olan tesiste ayrıca, suyun ve makinelerin kontrol edildiği bir de SCADA sistemi bulunuyor. Görevliler SCADA merkezinden hem tesisi hem de dolum işlemlerini takip edip makinelerle ilgili bir sorun olduğunda bilgisayarla müdahale etme şansına sahip oluyor.