Kazada annesini kaybeden AK Partili milletvekili adayından İzmir Büyükşehire üst geçit tepkisi

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici, kazayla ilgili görülecek duruşma öncesi sürücünün hızıyla ilgili hazırlanan rapora itiraz edeceklerini belirtti. AK Partili Gezici ayrıca üst geçidin yürüyen merdivenleri ve asansörün çalışmamasının kazaya sebep olduğunun altını çizerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin kusurlu olduğunu belirtti.

Kaza 27 Şubat günü akşam saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye (74), Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, yolu gören bir iş yerinin üvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Olayla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, olay tarihinde şüphelinin sevk ve idaresindeki 33 CTK 33 plakalı araç ile Anadolu Caddesi'nden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken Maltepe Caddesi kesişimindeki kavşak yaklaşımında sağ taraftan yolun karşısına geçmeye çalışan maktule çarparak ölümüne sebebiyet verdiği, şüphelinin gerek qpolis merkezinde gerek Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve gerekse sorgusu sırasında alınan ifadelerinde özetle; olay tarihinde sevk ve idaresindeki araç ile Anadolu Caddesinde kendisine yeşil ışıklar yandığı bir sırada sol şeritte seyir halindeyken sağ tarafından aniden bir kadının önüne atladığını, tüm çabasına rağmen kurtaramayarak kadına çarptığını, ambulans gelinceye kadar beklediğini, suçsuz olduğunu beyan ettiği, yapılan ölü muayenesi akabinde kat'i ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen ölene ait ceset üzerinde İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılan muayene sonucu düzenlenen tutanağında, adli otopsi işlemi sonrasında ölümün trafik kazasına bağlı genel travma sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ölümlü/yaralamalı trafik kaza tespit tutanağında 'Olayın meydana gelmesinde ölen Zinnete Gezici'nin 2918 sayılı Yasanın 68/1-b maddesi çerçevesinde kural ihlali yaptığı, şüpheli S.Ç.'nin ise kural ihlali yapmadığının' belirtildiği, buna rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda; 'Olayın meydana gelmesinde ölen Zinnete Gezici'nin 2918 sayılı Yasa'nın 68/1-b maddesi çerçevesinde kural ihlali yaptığı, şüpheli S.Ç.'nin ise 2918 sayılı Yasanın 52/1-b maddesi çerçevesinde kural ihlali yaptığı' belirtildi.

"Hem sürücünün hızıyla ilgili rapora hem de kusurla ilgili bir itirazımız olacak"

Olayın bugün görülecek duruşması öncesi açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici, sürücünün hızıyla ilgili rapora ve kusurla ilgili bir itirazlarının olacaklarını söyledi. Gezici, "Ne yazık ki 27 Şubat günü annemizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Bu olay sonrasında alınan ilk raporda sürücünün tamamen kusursuz annemin de asli kusurlu görünmesi nedeniyle, anneme çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akabinde iddianamenin düzenlenmesinin ardından dava açıldı. Soruşturma aşamasında alınan ikinci raporda, sürücü tali kusurlu çıktı. Bugün ilk duruşma görülüyor ve biz karar celsesi beklemiyoruz. Sürücünün hem hızı açısından hem de kusur açısından tekrardan bilirkişi sevkini bekliyoruz ve bu yönde bir talepte bulunacağız. Çünkü zaten dosyaya sunmuş olduğumuz kamera kayıtlarından da görüleceği üzere orada ışıklar olduğu, yol boş olduğu ve sürücünün görüş açısının da açık olduğu halde son derece hızlı bir şekilde gelerek çarptığı, kazanın oluş şeklinden belli. En sol şeritte ilerlerken yola bakmadığı da çok belli. Ya telefona bakıyor ya da yanındakiyle ilgileniyor. İfadesinde de zaten annemi görmediğini belirtmiş. Eğer normal bir hızla seyrediyor olsaydı ve yola bakıyor olsaydı frene basabilirdi. Olay yerinde fren izine rastlanmadığını biliyoruz. Biz bugünkü taleplerimizde sürücünün hızıyla ilgili rapora hem de kusurla ilgili bir itirazımız olacak" açıklamasında bulundu.

"Oradaki üst geçidin ne asansörü ne de yürüyen merdiveni çalışmıyor"

Kazaya üst geçidin asansör ve yürüyen merdiveninin çalışmamasının da sebep olduğunun altını çizen Gezici, bununla ilgili sorumluluk sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin de kusurlu olduğunu aktardı. Gezici, "Az ileride bir üst geçit var. Zaten vatandaşlar da olayın hemen ardından bununla ilgili bir video çekimi yapmışlar. Oradaki üst geçidin ne asansörü ne de yürüyen merdiveni çalışmıyor. Hatta sadece olay günü değil, hiç çalışmadığını öğrendik. Sorumluluğu da İzmir Büyükşehir Belediyesine ait. Zaten orasının çalışmaması durumunda annemin o üst geçitten geçmesi mümkün değildi. Her iki bacağında protez olan, ameliyat olmuş yaşlı bir kadın... O üst geçit çalışmadığı için vatandaşlar da karşıdan karşıya caddeden geçmek zorunda kalıyor. İdarenin kusuruyla ilgili de biz Büyükşehir Belediyesine bununla ilgili bir dilekçe sunacağız. Orada sürekli kazalar oluyor, daha sonra da bir genç kardeşimiz yaralamalı bir kazaya karışmış. Oradaki kavşağın kapanmasına ilişkin bir dilekçe sunacağız ve üst geçidin de sağlıklı çalışmasına yönelik bir müracaatımız olacak. Bizlerin canı yandı başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.