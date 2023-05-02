Kazada annesini kaybeden vekil adayı: "Hiç bir talebimiz mahkeme tarafından yerine getirilmedi"

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici'nin annesinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili duruşmada sanık, tüm suçlamaları reddetti. Karar duruşması 26 Eylül'e ertelenirken, Gezici ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Maddi gerçeği ortaya çıkartmayı hedeflediğimiz hiçbir talebimiz mahkeme tarafından yerine getirilmedi. Bir sonraki celsede bu eksikliklerin tamamlanacağına inanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Kaza 27 Şubat günü akşam saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici'nin annesi Zinnete Gezici'ye (74), Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşma gerçekleşti

Olayla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu ve dava bugün Karşıyaka 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanığın yanı sıra Gülşen Gezici, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Celsede savunma yapan sanık, “Yaklaşık 60-65 km hızla sol şeritte seyir halindeydim. Birdenbire bayan şahıs önüme çıktı. fark edince frene bastım hemen durdum. Önüme çıkana kadar fark etmemiştim. Olayda kusurum yoktur, beraatimi talep ediyorum” dedi. Ailenin avukatları, sanığın tutuklanması talebinde bulundu. Talep üzerine söz alan Sabahattin Ç, “Telefon veya başka bir şeyle ilgilenmiyordum. sürekli yola bakıyordum, ancak dediğim gibi bayan şahsı fark etmemiştim” dedi. Diğer müşteki avukatları da sanığın tutuklanması yönünde talepte bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddeden hakim, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Gezici ailesinden açıklama

Duruşmada verilen ara kararla ilgili açıklama yapan Gezici ailesi, "Maddi gerçeği ortaya çıkartmayı hedeflediğimiz hiçbir talebimiz mahkeme tarafından yerine getirilmedi. Kaza mahallinde keşif yapılması kanaatimizce olayı aydınlatacak bir numaralı unsurdur. Bu talebimiz kabul görmedi. Sanık hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Sayın mahkemeye inancımız tam. Bir sonraki celsede bu eksikliklerin tamamlanacağına inanıyoruz" sözlerine yer verdi.