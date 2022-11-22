Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e acı veda

Amasya'da, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı feci kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahneleyen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarpmış, meydana gelen feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Tolga Güleryüz'e acı veda

Tolga Güleryüz içinse, memleketi İzmir'in Çiğli ilçesindeki 700. Yıl Osmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Medine Güleryüz'ü yakınları teselli ederken, baba Ergül Güleryüz ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk de cenazeye katılarak, Güleryüz'e karşı olan son görevlerini yerine getirdi.

Tolga Güleryüz, ailesi, yakınları ve sevenlerinin dualarıyla, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.

Pek çok oyunda yapımcı, yönetmen ve ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, “Baş Belası” adlı son tiyatro oyununda ise ışık tasarımcısı olarak görev almıştı.

Kaza nasıl oldu

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.