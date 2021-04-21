Kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazaya karışan ticari taksi şoförü çarpışmanın etkisiyle cadde kenarında duran simitçi tezgahına daldı. Kazada şok yaşayan simitçi hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre durakta yolcu aldıktan sonra yola katılan belediye otobüsünü gördükten sonra otobüsten uzaklaşmak için manevra yapan K.T. idaresindeki 35 GR 9631 plakalı Renault marka araç ile sol şeritten gelen N.M. idaresindeki 35 T 6880 plakalı Renault marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, yol kenarında bulunan simitçi tezgahına daldı. Tezgahı enkaza dönen simitçi Metin T. ise kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Metin T.'nin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

"Kaçmasaydı arabanın altında kalacaktı"

Olayı gören esnaflardan Halil Hıdır, kaza esnasında simitçiyi uyardığını, kaçmasaydı arabanın altında kalabileceğini söyledi. Hıdır, "Ben içerideydim. Kapının önüne geldiğimde baktım bir taksi geliyor. Yaklaşık 2 metre kala aracı görünce simitçiye kaç diye uyardım. Kaçmasaydı arabanın altında kalacaktı. Şimdi aradık kendisini, ayağı kırılmış durumu iyiymiş" diye konuştu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan iki otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duraktan hareket eden belediye otobüsün yola doğru hareket etmesi üzerine otomobilin manevra yapması ve taksi ile çarpışması yer alıyor.