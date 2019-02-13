Kebapçı Aydoğdu: "Pişman olacağım işi yapmam"

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, teknik direktör Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan kavgayla ilgili davada “basit tehdit” ve “tehdit” suçlarından 6 ay, “kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Aydoğdu, “Ben yaptığım şeyin arkasındayım. ‘Pişman mısın?' dediler ‘değilim' dedim. Pişman olacağım işi yapmam. Bana verilen cezaya itirazım yok” dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 15 Temmuz 2017'de kebapçı sahibi Selahaddin Aydoğdu, iddiasına göre mekanını basmaya gelen dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartıştı. Olayın ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Terim'in “basit yaralama” suçundan cezalandırılması istenirken, Aydoğdu hakkında da “kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak”, “hakaret” ve “basit tehdit” suçlarından dava açıldı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Selahaddin Aydoğdu'nun sanık olarak yargılandığı davada, Aydoğdu'ya “kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek cezası ertelendi. Mahkeme ayrıca Selahaddin Aydoğdu'ya “hakaret” suçundan beraat kararı verirken, “tehdit” suçundan da 6 ay hapis cezası vererek, duruşmalarda pişmanlık duymamasından dolayı cezasını ertelemedi.

“Sürpriz olmadı”

Verilen cezanın kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Aydoğdu, “Böyle bir karar bekliyordum. Fatih Terim televizyonlarda mekanıma geldiğini beyan ediyor ama bu şikayetimiz için dava açılmıyor. Halka açık olduğu için orada dosya açılma gereği görmemişler, takipsizlik vermişler. Bu karar emsal olur. Artık herkes rahat rahat mekan basabilir. Yasak diye bir şey yokmuş. Mekan bastığı için ceza yatan bir sürü insan var. Bizim olayımız bir emsal olur herhalde. O yüzden bana ceza çıkmasını normal karşılıyorum. Gece saat 00.00'ı geçmişti mekanı da kapatmak üzereydik. Burada bir yanlışlık var. Bunu da anlayacaklar” dedi.

“Pişman olacağım işi yapmam”

Aldığı cezalar için avukatlarının gerekli başvuruları yapacağını açıklayan Selahaddin Aydoğdu, “Üst mahkemeye itirazımız olacak. İş yerimin dokunulmazlığını ihlal ettiği için davacı oldum. Bana 4 tane dava açtılar. Ben yaptığım şeyin arkasındayım. ‘Pişman mısın?' dediler ‘değilim' dedim. Pişman olacağım işi yapmam. Bana verilen cezaya itirazım yok. Basına belge sızdırmışım ondan da bana dava açılmış. O belgede benim telefonum da var. Vermiş olsam kendi numaramı niye vereyim. Hem yapıyorlar hem ağlıyorlar. Ben davacı olmadığım dosyadan ceza aldım. Formaliteden dava açmışlar. Ben yaralanmışım. İki dakika içinde geldi, kaçtı. Nasıl yaralanacağım? Yalandan imajını kurtarmak için böyle bir senaryo yaptı” diye konuştu.

Kendisine verilen cezalarda sürpriz olmadığını tekrarlayan Aydoğdu, “Üst mahkemeye itirazımız olacak. Gereğini yapacaklarına da inanıyorum” dedi.

Terim'e para cezası

Alaçatı'da Selahaddin Aydoğdu ile kavga eden ve Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında “basit yaralama” suçundan kamu davası açılan Fatih Terim'e de 3 bin lira para cezası verilmişti.