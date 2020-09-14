Kedisini bulana ödül verecek

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Turan Yoncalı, 5 gün önce kaybolan kedisi Pamuk'u bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yaşayan emekli Turan Yoncalı (59),5 yıldır gözü gibi baktığı, can yoldaşım diyerek sevdiği ve 5 gün önce kaybolan 'Pamuk' isimli kedisini bulup getirene ödül vereceğini söyledi. Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Yoncalı, kendi imkanlarıyla kedisini bulamayınca, çareyi sokaklara ilan asmakta buldu. Sokak sokak gezen Yoncalı, kedisinin fotoğrafının bulunduğu ve iletişim adresinin yazdığı afişleri ilçenin dört bir yanına astı.

"Bir başına yaşayamaz"

Pamuk'u çok özlediğini belirten Turan Yoncalı, "5 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi ve kaçarak kayboldu. Van Kedisi cinsinde bir ev kedisi kendisi. Kedim hasta, kısırlaştırmıştım da. O hayvan dışarıda telef olur. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 5 gün önce kayboldu; onu bulup getirene ödül vereceğim" dedi.