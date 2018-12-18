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Kediyi kurtarmak için seferber oldular

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir binanın yanında bulunan boşluk içerisinde sıkışan ve alandan çıkamayan kedi, hayvanseverlerin seferber olmasıyla Aliağa Belediye zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir binanın yanında bulunan boşluk içerisinde sıkışan ve alandan çıkamayan kedi, hayvanseverlerin seferber olmasıyla Aliağa Belediye zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.


Aliağa ilçesinde bir kedi, bir binanın yanında bulunan boşluk içerisinde sıkıştı. Daha sonra ise çok sayıda hayvansever devreye girdi ve kediyi kurtarmak için seferber oldu. Daha sonra ihbarlar üzerine bölgeye giden Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, 262 sokak üzerindeki kediyi kurtardı. Ekiplerin yanındaki veterinerde kediye ilk müdahaleyi yaptı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu, bakım için bir süre veteriner gözetiminde kalacağı öğrenildi.

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