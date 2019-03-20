Kelebek çocuklar için zumba yaptılar

Kültürel ve sportif organizasyonlarını sosyal dayanışma projeleri ile birleştiren Karşıyaka Belediyesi, ‘kelebek çocuklar' yararına anlamlı bir buluşmaya imza attı. Türkiye Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras'ın da katıldığı ‘Zumbathon' etkinliğinde, 82 bin lira değerinde tıbbi yardım malzemesi toplandı.

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, Türkiye Kelebek Çocuklar Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, İzmir'in yanı sıra; İstanbul, Adana, Denizli ve Aydın gibi farklı kentlerden eğitmenler ile birlikte 300'e yakın zumba sever bir araya geldi. Katılımcılar, yaklaşık 3 saat boyunca hem zumba yaptı hem de bağışlarıyla kelebek çocuklara destek verdi.

Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın destekleriyle bir tiyatro oyunu sahneleyen Elfida Gündüz'ün de aralarında bulunduğu dört kelebek çocuk, organizasyonun en heyecanlı ve mutlu konukları oldu. Türkiye Kelebek Çocuklar Derneği Kurucusu ve Başkanı, Sanatçı Fulden Uras da kelebek çocukları ve katılımcıları yalnız bırakmadı. Hastalıkla mücadele eden çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçlayan organizasyonda, toplam 82 bin lira değerinde tıbbi yardım malzemesi toplandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, "Kelebek hastası çocuklarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışan Türkiye Kelebek Çocuklar Derneği'ne ve Fulden Uras'a emekleri için çok teşekkür ediyorum. Organizasyonumuzda yer alan ve birlikten kuvvet doğduğunu bir kez daha gösteren tüm katılımcılarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir hastalıkla mücadele eden kelebek çocuklarımız bizler için çok özel ve kıymetli. Her zaman yanlarında olacağız" dedi