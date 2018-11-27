'Kelebeklerin Peşinde' tarihe damga vuran 13 kadını anlattı

İzmir'de, Konak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kelebeklerin Peşinde' isimli dramatizasyon çalışmasıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününe dikkat çekildi.

Tüm dünyada; kadın hakları için, özgürlük için, uğranılan haksızlıklar için mücadele eden ve ortaya koydukları çabayla öne çıkan 13 kadın karakter Konak'ta dile geldi. Konak Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin ilk bölümü olan "Kelebeklerin Peşinde" adlı tiyatro oyunu Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Trajedik hikayelerle 13 kadının yaşamlarının anlatıldığı oyunu, Konak Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kadın kursiyerler, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli izledi. Yurt dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın mesajını Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürü Ayşegül Altınbaş tarafından okudu. Pekdaş, mesajında tüm kadınlara ‘Kadın, kadının kurdudur' sözüne inanmamalarını isteyerek, “Kadın, kadının yurdudur. Kız kardeşlerinizin elini bırakmayın” dedi.

Aralarında amatör oyuncuların da olduğu tiyatro sanatçıları tarafından canlandıran kadınlar, verdikleri var olma mücadelesi ve yaşadıkları olayları anlattı. Sahneye çıkan son isim ise sahneye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandırarak çıktı. Oyun sırasında, "Önce kendinizi iyi yetiştirin ki; sonra kız-erkek demeden evlatlarınızı adaleti, eşitliği bilen, güçlü, cesaretli, vicdanlı, fikri hür nesiller yetiştirin. Ben bir çocuk doğurdum, o çocuk tüm dünyayı değiştirdi" cümlesi salondaki kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.