'Kemâl' İzmirlileri büyüledi

Sanatçı Pınar Ayhan'ın sahnelediği ve Büyük Önder Atatürk'ün hikayesinin anlatıldığı “Kemâl” adlı gösteri, izleyenleri büyüledi.

Milli Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılına ithafen Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gösteriye, İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Sanatçı Pınar Ayhan gösteride Ata'nın çocukluk yılları, ilk aşkı, öğretmenlerle diyalogları ve bilinmeyen yönlerini anlattı. Şarkılarla süslenen gösteri izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

“İyi ki liderimiz Atatürk”

Duygusal anların da yaşandığı gösteriye ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir kez daha bizlere ‘İyi ki liderimiz Atatürk' dedirten kıymetli sanatçı Pınar Ayhan'a sonsuz teşekkürler” diye konuştu. Gösteriyi CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Kani Beko da izledi. Gösterinin sonunda Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay Sanatçı Pınar Ayhan'a çiçek takdim etti.