Kemal Özdeş, beraberlikle başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Göztepe, Bursaspor golsüz berabere kaldı. Yeni Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ilk maçına çıkan Göztepe, aldığı bu sonuçla bu sezon ilk beraberliğini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta açılış mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Göztepe, Bornova Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 19'a yükseltirken, dört maçlık yenilgi serisini de bitirmiş oldu. Bursaspor ise 20 puana ulaştı.

Göztepe, daha önce üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçta sezonun ilk beraberliğini tattı. Bu sonuçla, Spor Toto Süper Lig'de beraberliği bulunmayan takım kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son dört maçında rakip fileleri sarsamayan Göztepe, bu maçlarda üç mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Antalyaspor'a mağlup olan Bursaspor ise bu sezon üst üste iki maçta gol sevinci yaşamadı. Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Göztepeli taraftarlar maçın son dakikalarında takımına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarların maçın son dakikasındaki tepkisinin haklı olduğunu aktaran Özdeş, "Bu tepkinin son dakika olması da güzel. Bugün üretkenlikte sıkıntı yaşayınca bu tepkiyi normal karşıladık. Benim görevim oyunculara bu sorumluluğu hatırlatmak. Bu düzelecektir. Bunu görecekler ve hissedecekler" dedi.

Özdeş, ilk maçında beraberlik alan iki isimden biri

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in ilk maçında aldığı bu beraberlik, lig ortasında göreve gelen teknik direktörler arasında yeni takımıyla çıktığı ilk maçında beraberlik alan iki isimden biri oldu. Yeni takımıyla ilk maçında berabere kalan diğer isim ise Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman oldu. Deneyimli teknik direktör, Konyaspor ile çıktığı ilk maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lig ortasında göreve gelen Okan Buruk, Mustafa Denizli, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın, Hakan Keleş ve Hikmet Karaman ilk maçında galibiyetle başlamıştı.

Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan ise Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak ligde ilk maçında mağlubiyetle tanıştı.