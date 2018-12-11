Kemal Özdeş, Göztepe'de yabancılık çekmeyecek

Göztepe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Kemal Özdeş ile sarı-kırmızılı üç futbolcunun yolu tekrar İzmir'de kesişti.

Bayram Bektaş'ın görevinden ayrılmasının ardından Göztepe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemal Özdeş, üç eski öğrencisiyle sarı-kırmızılı kulüpte yeniden buluştu. Kadronun önemli isimleri; Titi, Castro ve Berkan Emir, geçmiş yıllarda Özdeş'in çalıştırdığı takımlarda forma giydi. 2016-2017 sezonunda Kemal Özdeş, Kasımpaşa'da görev yaparken, o sezon Titi ve Andre Castro da İstanbul temsilcisinin değişmez isimleri arasında yer aldı. O sezon Kasımpaşa'da en fazla forma giyen ilk 3 isimden 2'si Titi ve Castro oldu. Bu iki futbolcu, 2016-2017 sezonunda 39'ar kez forma giyerek oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. O sezon Kasımpaşa ligi 10. sırada noktalarken, sezon sonunda Titi Bursaspor'a, Andre Castro ise Göztepe'ye transfer oldu. Castro ve Titi'nin yanı sıra Göztepe'nin sol beki Berkan Emir de geçmiş yıllarda Kemal Özdeş ile çalışan oyuncular arasında yer alıyor. 2014-2016 yılları arasında Balıkesirspor'da top koşturan Berkan, 2014-2015 deneyimli teknik adam ile birlikte çalışmıştı.

Eşofmanları giyip sahaya indi

Sarı-kırmızıların yeni hocası Kemal Özdeş, imzayı attıktan sonra takımının başında ilk idmanına çıktı. Oyuncularla tanıştıktan sonra pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi. Özdeş'in çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardığı da görüldü. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Atakan, Deniz ve Axel Ngando takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yeni teknik direktörüyle ilk maçına cuma günü Bursaspor'a karşı çıkacak.