İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemalpaşa Belediyesinde korona virüsü paniği: 30 personele izin verildi

Kemalpaşa Belediyesinde çalışan bir personelde korona virüsü tespit edilirken, personelin temas ettiği düşünülen 30 kişi idari izne çıkarıldı.



Kemalpaşa Belediyesinde çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı.


Öte yandan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Karakayalı, "Belediyemizde görevli bir personelimizin Covid19 olduğunun öğrenilmesi üzerine, kendisiyle temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.