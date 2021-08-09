Kemalpaşa metrosu için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'yı da raylı ulaşım ağına dahil etmek için çalışmalara başlarken, Otogar-Kemalpaşa metro hattı için proje ihalesinin ilk aşaması yapıldı. İkisi İtalyan 7 firma proje ihalesine katıldı.

İzmir'de, 179 kilometrelik raylı sistem ağını geliştirmek için Narlıdere Metrosu inşaatını yüzde 77 oranında tamamlayan, Çiğli Tramvayı inşaatına başlayan ve Buca Metrosu için bu yıl kazma vurmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem hattını Kemalpaşa'ya uzatmak için de harekete geçti.

7 firma ön yeterlilik için başvurdu

27,5 kilometrelik Otogar-Kemalpaşa Metro hattı için bugün proje ihalesinin ilk aşaması yapıldı. İhaleye Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş, Tekfen Mühendislik A.Ş, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş, Team Gruop (İtalyan), Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş- Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret İş Ortaklığı, SWS Engineering S.P.A (İtalyan)-Tümaş İş Ortaklığı ile Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri A.Ş katılarak ön yeterlilik dosyalarını sundu. Proje ihalesinin ikinci aşamasında ön yeterlilik sağlayan firmalar, listeye alınarak projeyi hangi yöntemleri kullanarak yapacaklarını sunacak. 3. aşama ihalede ise mali teklifler açılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardandan başlayacak proje çalışmaları iki yılda bitirilecek.

Raylı sistem ağımız büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi ulaşımda özel otomobili özendiren yaklaşımlar yerine toplu taşıma yatırımlarına öncelik vererek araçların değil insanların konforlu biçimde ulaşımını amaçladıklarını ve raylı sistem yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Raylı sistem konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi geride kalan 1,5 yılda çok iyi bir sınav verdi. Pandemiye rağmen Narlıdere Metro Hattı inşaatı takviminde işlemeye devam etti. Çiğli Tramvayı inşaatına başladık. Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı için de proje çalışmalarımız sürüyor. 1 milyar 70 milyon avro bütçesi ile İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca Metrosu'nun son aşama ihalesini 6 Eylül'de yapıyoruz. Bu yıl Buca Metrosu inşaatına başlamayı planlıyoruz. Asıl hedefimiz kent içi ulaşımda otomobil kullanımını en aza indirerek toplu taşıma sistemlerini geliştirmek. ‘İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' demiştik. Şimdi de Otogar-Kemalpaşa Metro Hattı için proje çalışmalarına başlayacağız. İzmir halkına verdiğimiz bu sözü bir bir yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu proje Kemalpaşa'yı ileriye taşıyacak, bu projenin startını verecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum ” dedi.

Nerelerden geçecek?

Kemalpaşa trafiğine nefes olacak, Kemalpaşa ile Bornova arasındaki sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak metro hattı 19 istasyondan oluşacak. Otogar, Işıkkent, Bornova Sanayi, Pınarbaşı, Ambarlar, Kavaklıdere, Ulucak, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Kemalpaşa Merkez, Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Üniversitesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden geçecek. Hat, İzmir Otogarı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı planlanan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı ile Otogar-Halkapınar Hafif Raylı Sistem hattına entegre olacak.