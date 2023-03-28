İhlas Haber Ajansı

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Kemalpaşa Stadında yenileme çalışmaları başladı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ihalesi tamamlanan stadın yenileme çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ihalesi tamamlanan stadın yenileme çalışmaları için ilk kazma vuruldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programında yer alan ve geçtiğimiz ay ihale süreci tamamlanan Kemalpaşa Stadı yenileme inşaatı başladı. Stat inşaatında incelemelerde bulunan Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, “İhale ile birlikte elektrik, su ve ısıtma tesisatlarının yenilenmesi, deforme olmuş çim sahanın sentetik çim ile kaplanması, çevre tellerinin yenilenmesi, modern aydınlatma sisteminin kurulması, koşu parkuru yapımı ile tribün koltuklarının yenilenerek üzerinin kapatılması işleri tamamlanmış olacaktır” dedi. Geçen hafta müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını belirten Kaymakam Sarı, inşaatın 180 iş günü içerisinde tamamlanarak önümüzdeki yıl ilçeye modern bir tesis kazandırılacağını söyledi.

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