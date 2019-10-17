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Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen baskında 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen baskında 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir iş yerinde, akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisi alması üzerine harekete geçti.


Operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ayrıştırma işleminde kullanılan makineye el konulurken, iş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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