İhlas Haber Ajansı

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Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta, 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta, 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.



Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sekiz Eylül Mahallesi'nde yapılan huzur uygulamasında şüphe üzerine hafif ticari bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde satışa hazır halde 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki şüpheli şahıslar R.A. ve S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak, işlemler için emniyete götürüldü. Yakalanan kaçak sigaralara ise el konuldu.

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