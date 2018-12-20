Kemalpaşa'da feci kaza: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen traktörün sürücüsü Bekir Karakuş (43), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karakuş, daha sonra ise şarampole devrilen traktörün altında kaldı. Çevreden geçen vatandaşlar, durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.