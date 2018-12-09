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Kemalpaşa'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ bu hafta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki, İbrahim Hakkı Hazretleri Camii’nde gerçekleşti.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki, İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde gerçekleşti.


Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları ve çorba ikramı programı devam ediyor. Bu haftaki Sabah Namazı buluşmasına Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Namaz sonrasında İlçe Müftüsü bir selamlama konuşma yaparak, ilçedeki camilere desteklerinden dolayı Başkan Arif Uğurlu'ya teşekkür etti.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, sabah namazı buluşmalarının her hafta Pazar günü gerçekleştiğini söyleyerek, tüm cemaate katılımlarından dolayı teşekkür etti ve kılınan namazların kabul olması duasında bulundu.


Uğurlu, “Camiler birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, gönüllerimizi Allah'a açtığımız manevi mekânlardır. Allah'a hamdolsun Kemalpaşa'da milletimize hizmet ederken hiçbir zaman siyaset yapmadık. Her zaman bir ve beraber olmayı amaçladık. Zaman ve mekan gözetmeksizin hep milletimizle ola arzusundayız. En büyük kazancımız bu Allah bizi bu millete hizmet yolundan ayırmasın. Namazınız kabul, dualarınız makbul, gününüz aydın ve huzurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından cemaate çorba ikramında bulunuldu.

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