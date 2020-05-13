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Kemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

İzmir’de polis ekiplerinin Kemalpaşa’da yaptığı asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerinin Kemalpaşa'da yaptığı asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Dün gece saatlerinde Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta 25 gram esrar, 2 adat ruhsatsız silah ve 9 adet silah mermisi ele geçirdi. Şüpheli araçta yakalanan S.D. (40), L.A. (44) ve S.K. (42) isimli 3 şüphelinin haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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