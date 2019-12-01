Kemalpaşa'da yeni başhekim görevine başladı

Dr. Enes Toklu görevine başladı.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu'nun İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde başka bir göreve atanmasıyla birlikte boşalan Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimliğine, hastanede göz hastalıkları uzmanı ve son olarak da başhekim yardımcısı olarak görev yapan Op. Dr. Enes Toklu atandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Toklu, meslek hayatına Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi acil servisinde başladı. 2012 yılında mecburi hizmet görevini tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında göz hastalıkları ihtisasına başladı.

İhtisasını tamamladıktan sonra Kemalpaşa Devlet Hastanesine Göz Hastalıkları Uzmanı olarak atanan Toklu, başhekim yardımcı olarak görev yaptığı hastanede başhekim oldu.