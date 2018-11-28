Kemalpaşa'da yol yapım seferberliği

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Kemalpaşa ilçesinde, başta ilçe merkezi olmak üzere eskiden köy ve belde olan yeni mahallelerde belediye tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda belediye, ilçede başlatılan çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, mahallelerde renkli parke taşı çalışması başlattı. Yolları daha modern bir hale getirmek için çalışma başlattıklarını dile getiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, başlattıkları çalışmaları ilçe geneline yaydıklarını vurguladı.

Kemalpaşa tarihinin en büyük yol yapım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten başkan Uğurlu, "Başta İZSU tarafından yapılan çalışmalar olmak üzere alt yapı çalışmaları tamamlan ve çeşitli nedenlerde bozulan yollarımız dahil olmak üzere göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız yol çalışmaları ilçe tarihinin en büyük yol yapım çalışmasıdır. Kemalpaşa Belediyesi olarak 'yol medeniyettir' şiarıyla ilk günden bugüne kadar 1 milyon 230 bin metrekare yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Bunları yaparken de hiçbir zaman siyaset yapmadık. Kurum ve kuruluşları bahane ederek hizmetten kaçınmadık. Biz Kemalpaşa'ya hizmet için çıktığımız yola koltuk sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. Yaptığımız diğer bütün çalışmalarımız Kemalpaşa'mıza nasıl değer kattıysa, yol yapım çalışmalarımızla da adeta ilçemizi nakış nakış işledik" ifadelerini kullandı.