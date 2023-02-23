Kemalpaşa'daki vakıf, depremzedeler için mağazaya dönüştürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan vakıf, depremzedelerin temel gıda ve kıyafet ihtiyaçları için ücretsiz mağazaya dönüştürüldü. Deneme kabinlerinin de bulunduğu mağazaya gelen afetzedeler, kıyafetleri deneyerek uygun kıyafetleri alıyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını sürdüren Kemalpaşa Kaymakamlığı da, koordinesinde oluşturulan Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, depremzedeler için temel ihtiyaçların yanı sıra giyim ve çocuklar için oyuncak mağazasına dönüştürüldü. Afet bölgesinden gelen vatandaşlar burada temel gıda ihtiyacının yanı sıra kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayırseverler tarafından vakfa bağışlanan kıyafetler için deneme kabini de oluşturulurken, depremzede vatandaşlar kıyafetleri deneyip üzerlerine uygun kıyafetleri alıyor. Öte yandan mağazada çocuklar için oyuncak ve okul çantası gibi malzemeler de bulunuyor.

"Her şey onlar için"

Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma Vakfı Sosyal İnceleme Görevlisi Başak Aynalı, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Buraya gelen depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önce gelen vatandaşları kaydediyoruz, nereden geldiklerini ve burada hangi yakınında kaldıklarını belirliyoruz. Burayı da kendileri için hazırladık. Vatandaşların bağışladığı kıyafetler, ayakkabıların yanı sıra çocuklar için yine kıyafetler, oyuncaklar, okul çantaları gibi ihtiyaçlar mevcut. Acil ihtiyaçlarını belirleyip gidermeye çalışıyoruz. Afet bölgesinden gelen vatandaşlarımız burada üzerine uygun kıyafetleri deneyip alsın diye burada deneme kabinleri de oluşturduk. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, her şey onlar için" dedi.

"Durmadan sürekli yardıma koşuyorlar"

Depremin etkilediği illerden olan Şanlıurfa'dan Kemalpaşa'ya gelen depremzede Doğan Yılmazer ise, deprem travmasını hala atlatamadıkları için evlere giremediklerini belirtti. Hayırsever vatandaşlara ve Kemalpaşa Kaymakamlığına yardımları için teşekkür eden Yılmazer, "Allah razı olsun, burada hayırsever bir vatandaşın yanında kalıyoruz. Biz hala depremin korkusunu atlatamadık; rahat bir şekilde evlere giremiyoruz. O yüzden çok tedirginiz. Kemalpaşa Kaymakamlığı da sağ olsun yalnız bırakmıyor bizi. Sürekli yardıma koşuyorlar" sözlerine yer verdi.