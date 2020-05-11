Kemeraltı Çarşısı ve berber esnafı kepenklerini açtı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'na giderek uzun bir aranda sonra dükkanlarını açan çarşı esnafını ziyaret etti. Korona virüs (Covid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında uzun süredir kapalı olan Kemerlatı Çarşısı ile berber ve kuaförler 11 Mayıs tarihinde yeniden çalışmaya başladı. Çarşı esnafını ilk iş ünlerinde yalnız bırakmayan Başkan Batur, yeni dönem için esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti.

Berber ve kuaförlere önemli uyarı: “Önce sağlık”

Kepenkler yeniden açılmadan önce, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 650 berber ve kuaförün dezenfektasyonunu tamamlayan Konak Belediyesi ekipleri, her esnafa içinde maske, eldiven ve koruyucu malzemeler olan dezenfektasyon kiti de armağan etti. Esnafın yanında yer almaya ve destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sağlık kuralları konusunda çok dikkatli olmalarını isteyerek şunları söyledi: “Berberler ve kuaförler yeniden çalışmaya başladı. Konak'ta 650 berber ve kuaför var. Yeniden kepenk açtıkları 11 Mayıs öncesi hepsinin dezenfektasyonunu bitirdik. Dezenfektasyon kiti hediye ettik. Bundan sonraki süreçte de öncelikle kendi sağlıklarına daha sonra gelen müşterilerin sağlıklarına dönük tedbirleri elden bırakmamaları konusunda kendilerini uyarıyoruz. Hafife almaya gelmez. Başarılı bir noktadayız ama bundan sonra kurallara uymakta daha da titiz davranmalıyız.”

Kemeraltı Çarşısı yeniden açıldı

Dünyanın sayılı açık hava çarşılarından olan Kemeraltı'nda yeniden dükkanlarında işbaşı yapan esnafa da “Hayırlı olsun” diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kemeraltı bizim için çok önemli. Ticari aktivite açısından İzmir'in gözbebeği. Esnafımızın ne kadar yanında olur, onları ne kadar ayakta tutabilirsek ülke için o kadar önemli olacaktır. Çünkü küçük esnafın kalkınması demek ülke ekonomisinin harekete geçmesi demek. Biz de elimizden gelen destek ve katkıyı sunuyoruz. Bu yeni dönem sağlık içinde yaşansın ve herkese hayırlı olsun.”