Kemeraltı için birliktelik vurgusu

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneğinin yeni seçilen Başkanı Semih Girgin ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Kemeraltı Çarşısı'nın ve çarşı esnafının ihtiyaçları ve sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada, Kemeraltı'nın yeni bir anlayış, hep birlikte ve uyum içinde bir çalışma ile hak ettiği yere taşınacağı vurgulandı.

Derneğin yeni yönetimine başarılar dileyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nın her zaman öncelikleri arasında olduğunun altını çizerek, tarihi çarşıyı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesinin ortak paydalarından birinin de Kemeraltı olduğunu söyleyen başkan Batur, "Herkes Kemeraltı diyor; ama Kemeraltı ancak yapılacak işlerle kalkındırılabilir. Biz büyükşehir, ilçe belediye, TARKEM ve dernek olarak hep birlikte olursak Kemeraltı ayağa kalkar, daha iyi bir noktaya gelir. Küçükşehir büyükşehir yok, şehir hepimizin; Kemeraltı için yapılacak her şeyde biz de varız, birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de, verdiği destekten ötürü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür ederek, “Burada sabah kepenk açan, akşam kepenk kapatan her esnaf benim için derneğin başkanıdır. Ben sadece emanetçiyim, bu anlayışla hareket ediyoruz. Konak Belediyesinin Kemeraltı'nda yaptığı her çalışmada ve etkinlikte biz de yanında olmak istiyoruz" dedi.