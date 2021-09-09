Kemeraltı'nda geleneksel 9 Eylül buluşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı'nda 66 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek buluşmasına katıldı. Efelerin zeybek gösterileriyle renklenen törende Soyer'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı'nda 66 yıldır her 9 Eylül'de düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması'nda bir araya geldi. Geleneksel törende 9 Eylül coşkusuna efelerin zeybek gösterileri renk kattı.

Tarihi çarşıda efe-zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hür Efe antika mağazasının önünde yapılan törende, yakın zamanda yaşamını yitiren halkla ilişkiler mesleğinin duayen ismi Sancar Maruflu da anıldı. Katılımcılar Maruflu'nun uzun yıllar öncülük ettiği buluşmada bu kez yer almamasının neden olduğu burukluğu dile getirdi.

Katılımcılar törenin ardından efe ve zeybek kültürüne dair önemli bir koleksiyonun bulunduğu müzeyi de gezdi. Başkan Tunç Soyer'e eşi Neptün Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ, gaziler ve yurttaşlar eşlik etti.

Müze gezisinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.