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“Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye” fotoğraf yarışması sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi” adlı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi” adlı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Kemeraltı'ndan Kadifekale'ye İzmir Tarihi Kent Merkezi” adlı ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmaya 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategorilerinde 384 kişi toplam bin 700 fotoğrafla katıldı. Coşkun Aral, İzzet Keribar, Yusuf Tuvi, Birol Üzmez ve Mehmet Gökyiğit gibi duayen fotoğrafçılardan oluşan jüri üyeleri 20 Ocak günü yaptıkları seçim sonrası toplam 52 adet fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu. 18 yaş üstü kategoride birincilik ödülünü Nurten Erdal kazanırken, ikincilik Sezai Özaltın'ın, üçüncülük ise Hacı Emre Polat'ın oldu. Genç fotoğrafçıların yarıştığı 18 yaş altı kategoride ise Lara Nehir Ümek birincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülüne Büşra E da Okumuş, üçüncülük ödülüne Arda Taş değer bulundu.



Tarihi akstaki kültürel zenginlik


Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı ayağa kaldırmak için bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kentin tarihi merkezi olarak nitelendirilen bu alan içindeki kültürel zenginlikleri belgelemek, amatör-profesyonel fotoğrafçılar ile gençleri tarihi alana çekmek ve kente ait görsel bir bellek oluşturmak amacıyla fotoğraf yarışmasının düzenlendiği belirtildi.

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