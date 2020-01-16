İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendisine şırıngayla sıvı enjekte eden hemşire hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.


Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev alan evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö. iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalık geçiren Müjgan Ö. yere yığıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Müjgan Ö.'yü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Müjgan Ö.'nün yaşamanı kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde incelemelerde bulunan polis ekiplerince, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıva madde olduğunu tespit etti.


Öte yandan, Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.