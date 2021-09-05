Kent Bayraklı 3 yaşında

İzmir'in yeni cazibe merkezi Bayraklı'da hizmete veren Kent Bayraklı Tıp Merkezi'nin 3. kuruluş yıldönümü tüm çalışanların katıldığı bir törenle, “Topluma hizmette nice başarılı yıllara” dileğiyle kutlandı. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bayraklı Tıp Merkezimiz özellikle pandemi döneminde hastaların güvenle başvurduğu bir sağlık kurumu oldu” mesajını verdi.

İzmir'in önemli lokasyonlarındaki yatırımlarıyla sağlık hizmetini halkın ayağına götürmeyi hedefleyen Kent Sağlık Grubu'nun butik hastane özelliğindeki Kent Bayraklı Tıp Merkezi'nin açılışı 5 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmişti. Bölgenin sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getiren Kent Bayraklı, Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından alınan üst seviye önlemlerle kesintisiz hizmetlerini sürdürdü. Merkez pandemi sürecinde vatandaşların sağlık taleplerine yanıt verirken yaklaşık bir yıl önce bu kez bölge deprem felaketiyle sarsıldı. Deprem maddi manevi travma yaşanmasına yol açarken, bölge halkına destek vermek amacıyla Kent Bayraklı Tıp Merkezi'nde doktor muayene, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde avantajlı fiyatlar yanı sıra özel fiyatlı kanser tarama programları hizmete sunuldu. Bu felaketlerin gölgesinde hizmette 3 yılı geride bırakan Kent Bayraklı Tıp Merkezi tüm çalışanlarıyla birlikte yeni yaşını pasta keserek kutladı. Kent Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr. Salih Tamer, Kent Bayraklı Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. Benek Tör, direktörler, doktor, hemşire, idari ve yardımcı personelin bir araya geldiği kutlamada pandeminin sona ermesi, depremin yaralarının sarılması dileğinde bulunuldu. Kent Bayraklı Ailesi yıldönümü pastasını “Topluma hizmette nice başarılı yıllara” dilekleriyle keserken, CEO Dr. Yıldırım, “Bayraklı Tıp Merkezimiz özellikle pandemi döneminde hastaların güvenle başvurduğu bir sağlık kurumu oldu” mesajını verdi.