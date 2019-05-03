Kent Ekmek'te Ramazan pidesine bu yıl da zam yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz ve sağlıklı ekmek üretmek amacıyla kurduğu Kent Ekmek, 350 gramlık Ramazan pidesini geçen yıl olduğu gibi yine 1,5 TL'den satışa sunacak.

Halkın sağlıklı koşullarda ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen ekmeğe uygun fiyatla ulaşabilmesini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası, Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Halktan gelen talepleri de dikkate alarak günde 14-15 bin Ramazan pidesi üretmeyi hedefleyen Kent Ekmek, bu yıl pide fiyatlarında artış yapmadı. 350 gram ağırlığındaki pide geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine1,5 TL'den satılacak.

Üretilen günlük pideler, Kent Ekmek'e ait 56 büfede satışa sunulacak. Modern makinelerde el değmeden üretilen ekmek ve pidelerin malzemesinde ise sadece un, su, tuz ve maya kullanılıyor.

Ekmek fiyatları da değişmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kent Ekmek Fabrikasında günde 75 bin adet ekmek üretiliyor. Fırıncılar Odası, İzmir'de 29 Nisan'dan itibaren 250 gramlık ekmeğin fiyatını 1,5 TL, 200 gramlık ekmeğin fiyatını 1,25 TL, 2 Mayıs'tan itibaren ise 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 TL olarak duyurdu. Fiyatlarında bir değişikliğe gitmeyen Kent Ekmek, yine 75 kuruştan vatandaşların evlerine girecek.