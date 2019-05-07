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Kent söyleşileri Mayıs ayında da hız kesmiyor

Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda her ay önde gelen isimlerin İzmirliler ile buluştuğu Kent Söyleşileri, yine farklı bir konu ve konuklarla bahar aylarında da devam ediyor.


Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen, Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile gerçekleşen, sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı Kent Söyleşilerinin bu ayki konukları akademisyen Kaan H. Ökten ve akademisyen C. Cengiz Çevik olacak. Antik Çağ Doğa Felsefesi: Herakleitos ve Parmenides üzerine keyifli bir sohbetin gerçekleştirileceği söyleşinin moderatörlüğünü ise gazeteci, yazar Gülşah Elikbank yapacak.


Söyleşi, 9 Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00'da, Movenpick Hotel İzmir'de ücretsiz ve herkese açık olacak.

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