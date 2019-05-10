‘Kent Söyleşileri'nin konusu Antik Çağ felsefesi

Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen ‘Kent Söyleşileri'nde bu ay, Antik Çağ doğa felsefesi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Akademisyen Kaan H. Ökten ve akademisyen C. Cengiz Çevik'in konuk olduğu İzmir'de gerçekleşen söyleşide, Parmenides ve Herakleitos'un düşüncelerindeki temel farklar, varoluş, doğa, düşünce gibi kavramlar masaya yatırıldı. Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen ve yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlük yaptığı söyleşiye katılım oldukça yüksekti. Sohbetin ardından konuklar katılımcıların sorularını cevapladı. Söyleşi sonunda ise konuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.