Kentin sorunları 2. Buca Çalıştayı'nda masaya yatırıldı

Buca Çalıştayı gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye çözüm birimlerinin katıldığı toplantıda, ulaşımdan suç oranının azaltılmasına, yaya güvenliğinden iç ve dış göçe kadar birçok konu masaya yatırılarak eylem planı geliştirildi.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Buca'da kurulacak olan “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu” çalışmalarını hayata geçirmek için Buca Kaymakamlığı önderliğinde 2. Buca Çalıştayı Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. Kentin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek, kurumsal koordinasyonu sağlamak ve ortak eylem planları geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyeye bağlı ilgili müdürlükler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel basın temsilcileri katıldı.

4 grupla çözüm için yol haritası

Geçtiğimiz ocak ayında Buca'daki sorunların masaya yatırılarak temel ve öncelikli olanların tespit edildiği birinci çalıştayın ardından gerçekleştirilen 2. Buca Çalıştayı'nda ilçedeki sorunlar 4 gruba ayrılarak çözüm için eylem planları belirlendi. Gruplardaki temsilciler, konuları enine boyuna masaya yatırarak çözüm için görev paylaşımı yaptı.

A'dan Z'ye Buca'nın tüm sorunları

Çalıştayda değerlendirilen konular arasında; Buca içerisindeki ulaşım süresini aza indirmek, iç ve dış göç, kentteki eğitim olanaklarının artırmak, ilçedeki suç oranını azaltmak, yaya güvenliği, bağımlılık oranını azaltılması, bağımlılık haritasının çıkarılması, seyyar satıcılara karşı önlem, gürültü kirliliği, kayıt dışı işletmeler, gençlerin suça değil geleceğe odaklanması, engelsiz yaşam, sokak hayvanlarına karşı şiddetin engellenmesi gibi birçok konu yer aldı.