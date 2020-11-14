"Kentsel dönüşüm alanlarında hazine miktar fazlalıkları kaldırılmalıdır"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrıda bulundu. Başkan Arda, 8 yıl önce Aktepe-Emrez mahallelerini içine alan bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini hatırlatarak, ekonomik kriz nedeniyle dönüşümün tam olarak ilerleyemediğini öne sürdü.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu çağrımıza sessiz kalmayacağına inanıyorum"

Arda, ilerleyen süreçte dönüşümün başlamasının ardından Aktepe'de hazine miktar fazlalıkları nedeniyle büyük sorunlar yaşanacağı uyarısında bulunarak, ilçede 1950'li yıllarda kadastronun geçmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen soruna vurgu yaptı. Başkan Arda, "Tapu defterlerinde şerhli görünen; ancak vatandaşın elindeki belgelerde yer almayan bu hazine miktar fazlalık şerhiyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacaktır. Örneğin; vatandaşın tapusunda 100 metrekare olarak görünen arazisi, hazine miktar fazlası nedeniyle 20 metrekareye kadar düşebilecektir. Bunun sonucunda da vatandaşın hak ettiği daire sayısı da haliyle düşecektir. 100 metrekarelik alanının parasını ödeyerek alan vatandaş, haberi olmadığı bir durum nedeniyle mağdur olacaktır. Bu nedenle özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde hazine miktar fazlalılığına ilişkin şerhler, tapu kayıtlarından silinerek vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu çağrımıza sessiz kalmayacağına inanıyorum."