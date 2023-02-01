İhlas Haber Ajansı

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Kerem Pala, Karşıyaka'dan ayrıldı

Karşıyaka’da geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Kerem Pala, kiralık olarak Ofspor’a transfer oldu.

Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Kerem Pala, kiralık olarak Ofspor'a transfer oldu.


TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminde hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. Kadrosuna Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz ve Soner Birinci'yi katan yeşil-kırmızılılar, Ali İhsan Furkan Deniz ile yollarını ayırdıktan sonra Kerem Pala'yı da sezonunun geri kalanı için Ofspor'a kiraladı. Bu sezon Karşıyaka formasıyla 12 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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