Kerpiçlik yolu dertle dolu

İzmir'in Ödemiş ilçesinin merkezini Veliler, Süleymanlar, Kerpiçlik ve Kızılca mahallelerinin yanı sıra Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlayan baraj yolu bu kışı da çamur deryası halinde geçiriyor.

Ödemiş'te Veliler, Süleymanlar, Kerpiçlik, Kızılca mahallerinin bağlantı yolu olmasının yanı sıra Turgutlu ilçesiyle de ulaşımı sağlayan 57 kilometrelik yolun güzergahı, 2011 yılında temeli atılan Aktaş Barajı ile birlikte değişti. Baraj gövdesi ve göl alanı nedeniyle DSİ tarafından yeni bir güzergah açıldı. Bu yolu bir yandan baraja dolgu malzemesi taşıyan kamyonların da kullanması sebebiyle asfaltlanmayan bölgede baraj geçen yıl su tutmaya başlasa da yolların bir türlü yapılmaması vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağışlı geçen mevsimle birlikte çamur deryasına dönüşen, oluşan çukurlar nedeniyle bu güzergahı kullanmak zorunda olan araçlara zarar veren yolun hali zaman zaman gündeme taşınsa da geçtiğimiz asfalt sezonunda da herhangi bir girişim yaşanmadı. DSİ tarafından yaptırılması gereken birkaç kilometrelik güzergah Kerpiçlik ve Kızılca sakinlerinin çilesi olmaya devam ediyor.

Bu yıl sulama kanallarına su verilmesi gündemde olan Aktaş Barajı'nın hemen yanından uzanan güzergahın asfalt sezonuna kadar ara ara iş makineleriyle de olsa düzeltilip dolgu yapılmasını isteyen vatandaşlar DSİ'den çözüm beklediklerini dile getirdi.