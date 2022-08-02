Kervansarayları izledi, Oxford'a ulaştı

Dr. Güzden Varinlioğlu, ABD ve İngiltere'deki dünyaca ünlü iki üniversiteye burslu kabul edildi.

ABD'nin Boston şehrindeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) farklı ülkelerden çok sayıda gence ders veren ve kervansarayları konu alan bir oyun tasarımı için son aşamaya gelen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, ocak ayından itibaren de bilimsel çalışmalarını İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde sürdürecek. Varinlioğlu, kültürel ve doğal miras niteliğindeki kervansarayların keşfedilmesi ve bunların geçmişleri hakkında bilgi edinmek üzere yaklaşık 6 ay boyunca Oxford'da araştırmalar yapacak. İzmir'den önce ABD, ardından da Oxford'a uzanan örnek bir başarı hikayesinin kahramanı olan Varinlioğlu, uluslararası alanda bu çalışmayı gerçekleştiren sayılı isimden biri olacak.

Kervansaraylar üzerine uzun süredir araştırmalar yaptığını söyleyen İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, tüm bunların yurt dışında da karşılık bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Hem ABD hem de İngiltere'den burs almayı başaran sayılı isimden biri olmanın kendisini gururlandırdığını belirten Doç. Dr. Varinlioğlu, “Tarihi ticaret yollarının mimari ispatı olan kervansaraylar, Anadolu Selçuklu döneminin en önemli yapıları arasında. Mimari özelliklerin yanı sıra tarif ettikleri ticaret yollarının ortaya çıkması için de farklı teknolojiler kullanarak araştırmalar yapmaktayım. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile oyun teknolojilerini kullanmak bunun en yaygın yöntemi. Bu yaygın yöntemde kullanıcının nasıl hissettiğine dair duygu bazlı, hesaplamalı tasarım yöntemleri kullanılarak bir ilke imza attık. Ayrıca projede yeni yolların belirlenmesi için simülasyon ve yapay zeka kullandık. Bunlar MIT çalışmalarım arasında yer alıyor. Oxford'da ise, İpek Yolları konusunda uzman akademisyenler ile birlikte tarihi araştırmalarıma devam edeceğim” dedi.

ABD ve İngiltere'de olmanın müthiş bir deneyim olduğunu söyleyen Doç. Dr. Varinlioğlu, bu süreci tarihi adımlar atmak adına fırsat olarak gördüğünü ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğini sözlerine ekledi.