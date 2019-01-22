Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından sakladığı evde yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM), 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulanan K.S. isimli şahsın saklandığı yeri tespit etti. K.S. isimli şahıs saklandığı evde yakalanırken, yapılan aramada 130 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde satışından suç geliri olabileceği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve mermi, 1 adet tüfek ve tüfeği ait kartuşlar ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.