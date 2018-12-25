Kestane ağaçları için kurtuluş reçetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzasının önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarında görülen "kanser" hastalığına karşı üreticinin en büyük destekçisi oldu. Hastalıkla mücadele için eğitimler veren ve ücretsiz malzeme dağıtımı yapan belediye, sadece bu yıl içinde 357 bin kestane ağacında budama ve koruma desteği sağladı.

Bir tür mantarın neden olduğu "kestane kanseri" başta meyve verimi olmak üzere kestane ağacından elde edilen diğer ürünlerde de eksilişler oluşturuyor. Bir orman ağacı olarak da ormanın ekolojik dengesi üzerinde önemli bir paya sahip olan kestane ağacının azalmasının bu dengenin bozulmasına yol açabileceği gibi, Türkiye kestane popülasyonundaki genetik çeşitliliğin de kaybına neden olabileceği dile getiriliyor. Ülkemizde 90'lı yıllarda görülmeye başlayan hastalık, özellikle son 10 yıldır İzmir ve çevresinde de etkili oluyor.

Tarıma ve üreticiye verdiği destekleri çeşitlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi de, kestane ağaçlarındaki bulaşıcılığı nedeniyle giderek önemli bir tehdit haline gelen dal kanserine karşı mücadelesini de yoğunlaştırdı. Kestane üretiminde önemli bir payı olan Küçük Menderes Havzası'nda üreticilere önce hastalıkla doğru mücadele teknikleri ve korunma yöntemlerini anlatan büyükşehir belediyesi uzmanları, daha sonra da bu mücadele için ihtiyaç duyulan malzemeleri dağıttı.

Bu faaliyetini daha önce Ödemiş'in 13 köyünde gerçekleştiren büyükşehir, şimdi de Kiraz'ın 19 köyünde, üreticinin hastalıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu ekipman ve sarf malzemelerinin dağıtımını yaptı. Kestane üreticileriyle gerçekleştirilen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında Ödemiş'in Bayırlı, Birgi, Bozdağ, Gölcük, Ovacık, Cevizalan, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Tekke, Üçkonak, Yılanlı ve Kiraz'ın Dokuzlar köylerini kapsayan 13 yerleşim yerindeki 655 üreticiye önce eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha sonra da; motorlu testere, ilaçlama makinesi, sırt motorlu keski, uzatmalı makas, nacak-balta, kabuk temizleyici tahra, saplı testere, uzatmalı merdiven, paraşüt tipi bel destekli emniyet halatı, halat, üstten saplı motorlu testere, dezenfeksiyon için klor, budama ve yaradan temizlenmiş yüzeylerin korunması için göztaşı ve ardıç katranı dağıttı.

357 bin kestane ağacı kurtulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak, bulaşıcılığı yüksek olan hastalıkla havza bazlı toplu mücadelede ihtiyaç duyulan malzemeleri, Kiraz'ın 19 köyündeki 149 bin 450 kestane ağacı için 866 üreticiye dağıttı. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla, Küçük Menderes Havzası'nda toplam 2 bin 409 üreticiye ait 356 bin 991 kestane ağacında budama ve koruma desteği sağlanmış olacağı ifade edildi.