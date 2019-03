K.F.C. Gıda'dan çevreci sosyal sorumluluk projesi

F.C. Gıda A.Ş. çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projeleri ile de kendinden söz ettiriyor.

K.F.C. Gıda A.Ş., Ege Orman Vakfı işbirliğinde Kınık'ın Cumalı Köyü'nde Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu'nu çevreye kazandırdı. Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu'na bin adet fidan dikim töreninde konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve K.F.C. Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Doğaya, sağlığa ve gelecek nesillere verdiğimiz önemle ürettiğimiz ve Dünya sofralarına ulaştırdığımız geleneksel ve yenilikçi ürün portföyümüzle yaşama değer katmak” misyonumuz doğrultusunda Dünyaca ünlü Türk kuru meyve ürünlerinin, Dünya sağlıklı atıştırmalık sektöründe de önemli noktalara ulaşması gayretiyle tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Sunny Fruit markamızın adını taşıyan ve Ege Orman Vakfı işbirliğiyle oluşturduğumuz Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu'nu 16 Mart 2019 tarihinde ülkemizin genç nesillerine armağan ediyoruz" diye konuştu.

Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu'na 1000 fidan bağışladıklarını anlatan Celep, Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu'nun markaları ile beraber büyüyerek ülkemizin doğal hayatına ve gelecek nesillere hizmet etmesini amaçladıklarını kaydetti. Celep, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sayede ülkemizin eşsiz tabiatından elde ettiğimiz ürünlerimiz ile, içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Her bir fidanını firmamız çalışanlarıyla beraber diktiğimiz Sunny Fruit by K.F.C. Gıda Korusu gibi sosyal sorumluluk projelerimizi ilerleyen yıllarda da arttırarak büyümeyi hedefliyoruz."

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ise; Bergama-Kınık ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile bugüne kadar 350 dönüm alanda 65 bin fidan dikimi ile ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti. K.F.C. Gıda A.Ş.'ye verdikleri bin fidan desteği için teşekkür etti. Konuşmaların ardından fidanlar K.F.C. Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve çalışanları tarafından toprakla buluşturuldu.