KIA Stinger Türkiye'de ilk defa İzmirliler ile buluştu

Kia'nın lüks sedan modeli Stinger, Türkiye'de ilk defa Kia Borovalı'da düzenlenen test sürüşü etkinliği ile tanıtıldı.

Kia Türkiye Satış Direktörü Şafak Savcı ve Borovalı Otomotiv Genel Müdürü Gün Arsan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte otomobil meraklıları, tasarım, donanım ve performansı bir araya getiren Kia Stinger'ı İzmir yollarında test etme imkanı buldu. Güney Koreli otomotiv devi Kia'nın tanıtıldığı günden beri konuşulan Stinger modeli, Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu. Almanya'nın Frankfurt şehrinde tasarlanan ve Nürburgring pistinde geliştirilen Kia Stinger, yeni nesil güvenlik sistemleri, performanslı motoru ve sportif duruşuyla dikkat çekiyor.

Kia'nın en lüks modeli olarak sınıflandırılan spor sedan modeli Stinger'ın farklı bir sürüş deneyimi sunduğunu dile getiren Borovalı Otomotiv Genel Müdürü Gün Arsan, benzerlerine göre geniş bir yaşam alanı sunan Stinger'ın konforlu bir yolculuk imkanı sağladığını ifade etti. Kia Stinger test sürüşü sırasında keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, aynı zamanda yenilenen yüzüyle Aralık ayında satışa sunulan Kia Sportage Diesel'i de inceleme fırsatı buldu. Sportage'ın sınıfının en gözde modellerinden biri olduğuna dikkat çeken Arsan, “Uzun zamandır beklenen Spotage Diesel'in yenilikçi tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve rekabetçi fiyatı ile birlikte beklentileri karşılayacağına inanıyoruz.” dedi.

Yenilenen yüzüyle Sportage Diesel

Dış tasarımı ve iç tasarımı dışında güvenlik teknolojileri ve motoru da yenilenen Kia Sportage, Türkiye pazarına 1.6L dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor. Yüksek yakıt verimliliğine sahip modern motor ve otomatik şanzıman ikilisi, üstün yakıt ekonomisi ile sürüş performansını bir araya getiriyor ve ortalama da sadece 4,7 litre/100 kilometre yakıt tüketiyor. Yeni Kia Sportage gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürüş güvenliğine katkı sağlarken yenilikçi bilgi ve eğlence sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor.