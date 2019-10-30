Kıbrıs gazileri madalyalarını bekliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri Kadir Odabaş ve İse Selen, gazilik madalyalarının kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Kadir Odabaş (67) ve İsa Selen (67), Kıbrıs'tan Türkiye'ye gönderilen gazilik madalyalarının alamadıklarını öne sürerek madalyaların kendilerine teslim edilmesi için uzun zamandır beklediklerini söyledi.

“Madalyamı yaşarken almak istiyorum”

Gazi Kadir Odabaş, “Madalyaların gelmesi için senelerce bekledik. Hükümetler değişti; ama bize madalyalarımız gelmedi. Madalyaların Türkiye'ye ulaştığını öğrendik. İstanbul ve İzmir'de dağıtılmış. Buca'daki 100-150 gazi madalyasını almış; ama biz yaklaşık bir seneden beri madalya yüzü görmedik. Biz hakkımız olan madalyayı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Ölümlerden döndük şu ana kadar 5 defa ameliyat oldum. Harekatta duyma yetimi kaybettim, cihaz olmasa hiç duyamıyorum. Ben bu yaşa gelmişim, ölüm döşeğindeyim. Madalyamı yaşarken almak istiyorum. Öldükten sonra bana madalya verilmesinin hiçbir kıymeti yok” dedi.

Gazi İsa Selen ise madalyaların daha önceden verileceğinin söylendiğini; ancak kendilerine ulaşan herhangi bir şey olmadığını ifade etti.